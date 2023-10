Verein sichert sich Recht an Neonazicode

Hamburg. Die Kulturinitiative »Laut gegen Nazis« in Hamburg hat sich Markenrechte an von Neonazis genutzten Chiffren gesichert. »Damit können wir nun alle Shops abmahnen, die Kleidung mit dem Aufdruck vertreiben. Und das werden wir auch tun«, sagte der Vereinsvorsitzende Jörn Menge am Mittwoch vergangener Woche gegenüber dpa. Markenrechtlich gesichert habe der Verein sich die Buchstabenreihe »VTRLND«. Die Abkürzung steht für »Vaterland« und werde von Faschisten gern für Aufdrucke auf T-Shirts oder Kapuzenpullovern genutzt. Das Recht an einem zweiten Kürzel sei bereits beantragt worden. »Wir wollen gern alles schützen, was frei ist.« Dafür sammle der Verein nun Spenden. Das Anmelden einer Wortmarke kostet Menge zufolge rund 1.500 Euro. (dpa/jW)