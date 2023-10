Ng Han Guan/AP/dpa Das Event gilt als das bedeutendste diplomatische Treffen, das die Volksrepublik in diesem Jahr ausrichtet

Zehn Jahre nach dem Startschuss für die »Neue Seidenstraße« hat am Dienstag in Beijing das dritte internationale »Belt and Road«-Forum begonnen. Die Veranstaltung, zu der Vertreter von gut 140 Staaten und über 30 internationalen Organisationen erwartet wurden, gilt in der chinesischen Hauptstadt als das bedeutendste diplomatische Treffen, das die Volksrepublik in diesem Jahr ausrichtet. Das Event knüpft an die ersten beiden Seidenstraßen-Foren vom Mai 2017 und vom April 2019 an; 2021 konnte pandemiebedingt nur eine Onlinekonferenz in deutlich kleinerem Maßstab abgehalten werden. Angekündigt war eine programmatische Rede von Präsident Xi Jinping, von der es hieß, sie werde voraussichtlich nähere Aufschlüsse über die bevorstehenden Kurskorrekturen am Seidenstraßen-Projekt geben, von denen seit geraumer Zeit die Rede ist. Dem Vernehmen nach sollen die Schwerpunkte in Zukunft in Richtung auf die digitale und grüne Transformation verschoben werden.

Wie zu erwarten, hatten Politik und Medien im Westen schon vor Beginn des Forums ihre übliche Gegenkampagne gestartet. Abgesehen von Standardvorwürfen wie etwa dem, Seidenstraßen-Projekte seien häufig ineffizient und stürzten viele Länder in eine »Schuldenfalle« – beides wurde oft genug widerlegt –, hofften viele darauf, eine nur geringe Präsenz von Staats- und Regierungschefs könne Präsident Xi Jinping einen herben Gesichtsverlust einbringen. 2017 hatten 30, 2019 bereits 37 Staats- und Regierungschefs am »Belt and Road«-Forum teilgenommen. Auch weil Russlands Präsident Wladimir Putin anreiste, blieben die Staats- und Regierungschefs aus Europa mit Ausnahme des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić diesmal fern. Die Nachrichtenagentur Reuters pöbelte am Montag prompt, Xi empfange zu dem Gipfel vor allem Putin, Orbán – und die Taliban.

Tatsächlich traf am Rande des Forums eine Delegation um den Taliban-Minister für Handel und Industrie in Beijing ein, um dort unter anderem über gemeinsamen Kupferabbau und den Ausbau einer Straßenverbindung aus Afghanistan nach China zu verhandeln. Während die westlichen Staaten Afghanistan mehr oder weniger aushungern, seit ihre Streitkräfte das Land fluchtartig verlassen mussten, baut die Volksrepublik vorsichtig wirtschaftliche Kontakte auf, um der Bevölkerung Wege zur Entwicklung zu bahnen.

Zwar blieb am Dienstag zunächst noch unklar, wie viele Staats- und Regierungschefs tatsächlich in Beijing eintreffen würden. Dennoch konnte die Volksrepublik bereits einige diplomatische Erfolge verzeichnen. Das betraf etwa die Anreise von Papua-Neuguineas Premierminister James Marape. Die USA haben im Mai ein Militärabkommen mit dem Land geschlossen, das es ihnen faktisch ermöglichen soll, Papua-Neuguinea in einem möglichen Krieg gegen China als Startrampe zu nutzen. Marape bat nun in Beijing um Hilfe beim Infrastrukturbau; das bietet der Volksrepublik die Chance, dem drastischen US-Druck auf Papua-Neuguinea etwas entgegenzusetzen. Angereist waren zudem die Präsidenten weiterer vom Westen intensiv umworbener Länder, darunter Chile, Argentinien, Indonesien, Sri Lanka und Kenia.

Mao Ning, Sprecherin des Außenministeriums in Beijing, bestätigte am Dienstag zum Start der Konferenz, die Neue Seidenstraße, an der inzwischen mehr als 150 Staaten in aller Welt teilnehmen, habe mittlerweile Investitionen in Höhe von knapp einer Billion US-Dollar mobilisiert und 40 Millionen Menschen aus der Armut geholfen. Die Springer-Onlineplattform Politico wies am Dienstag etwas resigniert darauf hin, der Westen habe zwar mittlerweile allerlei Gegeninitiativen gestartet; diese könnten jedoch nicht annähernd mit Chinas Seidenstraßen-Projekt mithalten. So hätten die USA im Rahmen eines im Juni 2022 verkündeten G7-Projekts (»Partnership for Global Infrastructure and Investment«) bisher gerade einmal 30 Milliarden US-Dollar mobilisiert. Die EU will zwar mit ihrem »Global Gateway«-Projekt immerhin 300 Milliarden Euro investieren. Sie ist jedoch international vor allem für gedrechselte Worte bekannt (»Werte«), weniger für Taten.