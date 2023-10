EU: Gemeinsame Weltklimakonferenz

Luxemburg. Die EU-Staaten ­haben sich auf eine gemeinsame Position für die Weltklimakonferenz in Dubai geeinigt. »Der Europäische Rat betont, dass der Übergang zu einer ­klimaneutralen Wirtschaft einen weltweiten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und einen Höhepunkt ihres Verbrauchs in diesem Jahrzehnt erfordert«, heißt es in einer am Montag abend veröffentlichten Erklärung. Gastgeberland der diesjährigen UN-Klimakonferenz (COP 28) sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Treffen findet vom 30. ­November bis zum 12. Dezember in Dubai statt. (AFP/jW)