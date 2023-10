US-Polizist erschießt unschuldig Verurteilten

Atlanta. Ein schwarzer Mann ist am Montag im US-Bundesstaat Georgia während einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Der 53jährige Leonard Allen Cure hatte 16 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen, ihm war laut Spiegel online vom Dienstag ein Raubüberfall im Jahr 2003 vorgeworfen worden. Für seine Haftzeit bekam er eine Entschädigung in Höhe von rund 800.000 Dollar zugesprochen. Am Montag habe ihn ein Polizist an der Bundesstraße 95 an der Grenze zu Florida in seinem Auto gestoppt. Wie es zur tödlichen Verletzung gekommen ist, sei unklar. Der Polizist habe Elektroschocker, Schlagstock und schließlich eine Handfeuerwaffe gegen Cure eingesetzt. (jW)