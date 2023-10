Neue Offensive Russlands in Ukraine laut London

London. Russland hat nach britischen Informationen im Osten der Ukraine die angeblich größte Angriffswelle seit Monaten begonnen. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag über X mit. Russische Streitkräfte greifen seit längerem vehement die Stadt Awdijiwka an. Die sei bisher ein großes Hindernis für russische Truppen, um die Kontrolle über das teils von ihnen besetzte Gebiet Donezk zu übernehmen. Verschanzte ukrainische Streitkräfte hätten bisher wohl einen russischen Vormarsch verhindert, teilten die Briten mit. Es erscheine zunehmend unwahrscheinlich, Awdijiwka auf kurze Sicht erfolgreich einzunehmen. (dpa/jW)