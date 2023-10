Armenien will Friedensabkommen

Jerewan. Nach der Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan hat Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan einen Friedensvertrag noch in diesem Jahr gefordert. Abhängig von den Gesprächen sei »der Abschluss eines Friedensabkommens zwischen Armenien und Aserbaidschan noch vor Jahresende sehr realistisch«, sagte er am Dienstag vor dem EU-Parlament in Strasbourg. Ein Treffen mit Aserbaidschans Präsidenten Ilham Alijew ist noch im ­Oktober in Brüssel geplant. Nachdem 100.000 Menschen infolge des aserbaidschanischen Angriffs nach Armenien flohen, sei Bergkarabach »nun ethnisch gesäubert«, sagte Paschinjan vor den Abgeordneten in Strasbourg. (AFP/jW)