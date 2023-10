Asteroid Bennu: Spuren von Wasser gefunden

Houston. Eine vor rund drei Wochen auf die Erde abgeworfene Geröllprobe vom Asteroiden Bennu enthält nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA Spuren von Wasser und Kohlenstoff. Das zeigten erste Untersuchungen der Probe, die aber noch mit weiteren Analysen vertieft werden müssten, teilte die NASA am vergangenen Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Es handelt sich um die erste erfolgreich zur Erde gebrachte Probe von einem Asteroiden in der Geschichte der Raumfahrtbehörde. Laut NASA-Direktor werde sie dabei helfen, die Ursprünge des Lebens und unseres Planeten zu untersuchen. Die Probe war im September von der Sonde »Osiris-Rex« aus einer Höhe von rund 102.000 Kilometern abgeworfen worden und landete, geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen, in der Wüste des US-Bundesstaats Utah. Von dort wurde sie in NASA-Labore des Bundesstaats Texas gebracht, wo sich derzeit rund 200 Wissenschaftler mit 60 verschiedenen Untersuchungsmethoden dem Material widmen. Das soll nun katalogisiert und dann Forschern und Museen auf der ganzen Welt zugänglich gemacht werden. Vor rund drei Jahren hatte »Osiris-Rex« die Probe von dem Himmelskörper mit einem komplizierten Manöver eingesammelt. (dpa/jW)