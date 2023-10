Russland: Vermittlung in Nahost

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag mit den Präsidenten Irans und Syriens, Ebrahim Raisi und Baschar Al-Assad, gesprochen. Geplant waren am Montag noch weitere Unterredungen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dem Präsidenten der Palästinensischen Nationalbehörde, Mahmud Abbas, und Ägyptens Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi. Darüber informierte in Moskau der außenpolitische Berater von Putin, Juri Uschakow, ohne konkrete Inhalte zu nennen. Putin hatte sich zuletzt für die Umsetzung der Zweistaatenlösung ausgesprochen und eine sofortige Feuerpause sowie den Beginn von politischen Gesprächen zur Beilegung des Konflikts gefordert. (dpa/jW)