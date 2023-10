Lettland: Schließung von Grenzübergängen

Riga. Lettland hat zwei Grenzübergänge zu Russland vorübergehend geschlossen. Russland hatte vergangene Woche angekündigt, dass ukrainische Staatsbürger ab Montag nur noch an zwei Grenzübergängen nach Russland einreisen dürfen: über den Flughafen Scheremetjewo in Moskau und den lettischen Kontrollpunkt Vientuli. Die lettische Regierung erklärte daraufhin, Pededze und Vientuli zu schließen. Sie befürchtet wohl, dass es in Vientuli zu einem Andrang von Ukrainern kommt, die von dort über die nun letzte für sie noch offene Landgrenze in der EU nach Russland einreisen. (dpa/jW)