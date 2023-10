Pjöngjang: Lawrow zu Besuch

Pjöngjang. Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Mittwoch zu Gesprächen in die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) gereist. Der Besuch folgt auf eine Reise des Staatschefs der DVRK, Kim Jong Un, nach Russland, bei der er im September mit Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen war. Westliche Medien mutmaßen, dass Moskau von der DVRK Munition kaufen will, um in der Ukraine weiterzukämpfen. Pjöngjang erhoffe sich demnach im Gegenzug russische Hilfe bei der Entwicklung seines Raketenprogramms. (AFP/jW)