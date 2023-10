USA: Mann tötet Jungen wohl aus Muslimhass

Washington. Ein Mann soll am Sonnabend in Plainfield, einem Vorort von Chicago, einen sechsjährigen Jungen wegen seines muslimischen Glaubens getötet haben. Der 71jährige habe 26mal mit dem Messer auf den Jungen eingestochen und die Mutter schwer verletzt, teilte die örtliche Polizei am Sonntag mit. Die Tat soll der Polizei zufolge eine Reaktion auf den aktuellen israelisch-palästinensischen Krieg sein. Der Mann soll nun unter anderem wegen Hassverbrechens angeklagt werden. (dpa/jW)