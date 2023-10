Gipfel: EU treibt Beitritt von Westbalkan voran

Tirana. Am Montag hat in der albanischen Hauptstadt Tirana der Westbalkangipfel des sogenannten Berliner Prozesses begonnen. Angesichts der jüngsten Eskalation im Nordkosovo kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Eröffnung Serbien, rief jedoch auch Priština zur Deeskalation auf. Bei dem Treffen in Tirana soll es nach Angaben der Bundesregierung auch um die weitere Integration der Westbalkanregion in den EU-Binnenmarkt gehen. Der Berliner Prozess war 2014 von Deutschland aus der Taufe gehoben worden. Er soll die Annäherung der Staaten des Westbalkans an die EU voranbringen. (AFP/jW)