Ukraine: Russland offen für Chinas Friedensplan

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Chinas Vorschläge für Friedensverhandlungen für die Ukraine weiter als einen möglichen Weg zur Beendigung des Krieges. Beijings Empfehlungen könnten eine realistische Grundlage für Friedensvereinbarungen werden, sagte Putin in einem am Montag vom Kreml veröffentlichten Interview mit dem chinesischen Fernsehen. Er warf der Ukraine jedoch vor, keine Friedensverhandlungen zuzulassen: »Wie kann man Verhandlungen führen, wenn sie das nicht wollen und ja auch noch ein normatives Dokument veröffentlicht haben, das diese Verhandlungen verbietet?« Am Dienstag wird Putin in Beijing erwartet, um dort Partei- und Staatschef Xi Jinping zu treffen und am »Seidenstraßen«-Gipfel teilzunehmen. Zum »Seidenstraßen«-Forum, das zuletzt 2019 stattfand, wurden zahlreiche Staatsgäste anderer Länder eingeladen. (dpa/jW)