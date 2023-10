Cum-ex: Olearius will sich erklären

Bonn. Im Cum-ex-Prozess gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius vor dem Bonner Landgericht will der Angeklagte an diesem Montag, 10 Uhr, eine persönliche Erklärung abgeben. Sie werde umfangreich sein, hieß es vor dem Verhandlungstag. In dem seit Ende September laufenden Prozess haben sich bereits die vier Verteidiger des 81jährigen zu Wort gemeldet und die Vorwürfe der besonders schweren Steuerhinterziehung in 14 Fällen zurückgewiesen. Zum ersten Mal muss sich in dem Prozess jemand aus der obersten Chefetage eines Bankhauses im größten Steuerskandal der Bundesrepublik vor Gericht verantworten. Olearius ist persönlich haftender Gesellschafter der Privatbank M. M. Warburg, früher war er ihr Chef. Nach Berechnung der Staatsanwaltschaft entstand dem Fiskus bei den 14 Deals, die zur Erstattung überhaupt nicht gezahlter Steuern führten, ein Schaden von 280 Millionen Euro. Insgesamt wurde der deutsche Staat mit Cum-ex-Betrügereien um einen zweistelligen Milliardenbetrag gebracht. (dpa/jW)