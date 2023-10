Umfrage: Mehrheit gegen »Taurus«-Lieferung

Berlin. Eine Mehrheit der Deutschen unterstützt die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), keine »Taurus«- Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. In einer Umfrage von Yougov stellen sich laut dpa vom Sonntag 55 Prozent hinter das Nein des Kanzlers, 26 Prozent halten die Entscheidung für falsch. Scholz hatte Anfang Oktober entschieden, vorerst keine der Waffen mit einer Reichweite von 500 Kilometern in die Ukraine zu liefern. Die Union und einzelne Politiker der Koalitionsparteien Grüne und FDP hatten die Entscheidung kritisiert. Bei den Wählern der im Bundestag vertretenen Parteien trifft sie überwiegend auf Zustimmung. Besonders groß ist die Unterstützung bei den Wählern der AfD (79 Prozent). Dahinter folgen Anhänger der SPD (59 Prozent), FDP (57 Prozent), Union (53 Prozent) und der Linken (49 Prozent). (dpa/jW)