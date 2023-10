Parlamentswahlen in Polen

Warschau. Die Parlamentswahl in Polen am Sonntag hat sich durch eine rege Beteiligung ausgezeichnet. Bis zum Mittag gaben rund 22,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Wahlkommission mitteilte. Erste Prognosen wurden für Sonntag nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr erwartet. Hochrechnungen sind in Polen nicht üblich. Das Endergebnis wird voraussichtlich erst am Dienstag bekanntgegeben. Parallel zur Parlamentswahl stimmen die Polen in einem Referendum über vier Fragen ab. Eine davon befasst sich mit dem EU-Asylkompromiss. (dpa/jW)