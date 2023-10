Australien: Keine Stimme für Indigene

Sydney. Rund 60 Prozent der australischen Wähler haben sich am Sonnabend in einem Referendum gegen mehr politisches Mitspracherecht für die indigenen Einwohner des Kontintents ausgesprochen. Im Erfolgsfall hätte ein von ihnen gewähltes Gremium mit dem Namen »Aboriginal and Torres Strait Islander Voice« das Parlament künftig in Fragen beraten, die sie direkt betreffen. De facto wären die indigenen Einwohner damit in der Verfassung anerkannt worden. Vor allem die konservative Opposition hatte Stimmung gegen die Pläne gemacht und dafür gesorgt, dass die Meinung im Land sich änderte, nachdem die Mehrheit zunächst zu einem »Ja« tendiert hatte. Aber auch einige Indigene waren dagegen. Ihnen ging das Vorhaben nicht weit genug. Indigene machen etwa vier Prozent der Bevölkerung aus, sie werden in vielen Belangen diskriminiert. (dpa/jW)