Gewinnschub für US-Großbank JPMorgan

New York. Die US-Großbank JPMorgan Chase hat im dritten Quartal einen Gewinnsprung erzielt. Der Überschuss kletterte auf 13,15 Milliarden Dollar nach 9,74 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von 35 Prozent, wie der US-Bankenprimus am Freitag in New York mitteilte. Dabei profitierte der Finanzkonzern auch von der Serie an Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Nettozinseinnahmen stiegen im Quartal um 30 Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar. Pro Aktie stand ein Gewinn von 4,33 Dollar in den Büchern nach 3,12 Dollar vor Jahresfrist. (Reuters/jW)