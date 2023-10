Afghanistan: Tote nach Anschlag

Kabul. In Afghanistan sind durch einen Anschlag während des Freitagsgebets mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehr als 17 Gläubige seien zudem verletzt worden, berichtete der Sender Tolonews am Freitag auf X, unter Berufung auf lokale Behördenvertreter. Tolonews sprach von einem Selbstmordanschlag auf den Gebetsort in der nordöstlichen Provinz Baghlan. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Vorfall. (dpa/jW)