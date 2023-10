Taiwan: USA erlaubt Halbleiterexporte

Taipeh. Die USA haben die Ausnahme ihrer Beschränkungen von Halbleiterexporten nach China für den taiwanischen Hersteller TSMC – den größten Halbleiterhersteller weltweit – verlängert. Das sagte die taiwanische Wirtschaftsministerin Wang Mei-hua am Freitag vor Journalisten in Taipeh. US-Lieferungen an die TSMC-Werke unterliegen demnach weiterhin nicht den verschärften Genehmigungsauflagen. (AFP/jW)