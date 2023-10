EU: Außenbeauftragter besucht Beijing

Beijing. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat am Freitag bei seinem Besuch in China das schwindende Vertrauen zwischen der Europäischen Union und China beklagt. Da das Vertrauen »erodiert« sei, so Borrell in einem Vortrag an der Universität Beijing, müssten nun beide Seiten daran arbeiten, es wiederherzustellen; verursacht wurde diese Erosion durch ein Handelsungleichgewicht zwischen der EU und China, betonte der EU-Außenbeauftragte. Das Problem sei »nicht einfach auf einen Produktivitätsunterschied zurückzuführen«. Aus EU-Sicht liege die Ursache in den anhaltenden Schwierigkeiten, auf die europäische Unternehmen stießen, »wenn sie sich Zugang zum chinesischen Markt verschaffen wollen«. (AFP/jW)