Neuseeland: Labour schwächelt vor Wahl

Wellington. Diesen Sonnabend finden in Neuseeland Nationalwahlen statt. Letzte Umfragen deuten auf einen Regierungswechsel hin. Die Labour-Partei hatte in den vergangenen sechs Jahren die Regierung gestellt. Die oppositionelle Mitte-rechts-Partei National Party liegt in den Umfragen vorn, wird aber selbst mit der Unterstützung ihres bevorzugten Koalitionspartners, der libertären ACT Party, kaum eine Mehrheit erreichen. Experten gehen davon aus, dass die nationalistische New Zealand First Party entscheidend für die Koalitionsbildung sein wird. Sie war 2017 Koalitionspartner von Labour, hatte aber erklärt, nicht wieder mit ihr koalieren zu wollen. (Reuters/jW)