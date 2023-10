EU: Fraktion schließt Slowaken aus

Brüssel. Nach der Ankündigung Robert Ficos (Smer-SD) ein Regierungsbündnis aus Sozialdemokraten, Linken und Ultrarechten in der Slowakei zu schließen, wollen die Sozialdemokraten im EU-Parlament (S&D) ihre drei slowakischen Abgeordneten aus der Fraktion ausschließen. Die Abgeordneten der Partei von Wahlsieger Fico sollen die Fraktion laut S&D am Donnerstag abend kommender Woche verlassen. Im Wahlkampf hatte Fico erklärt, keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern zu wollen. Außerdem will er die Beziehungen zu Russland verbessern. (AFP/jW)