Gibraltar: Sozialdemokraten gewinnen

Gibraltar. In Gibraltar hat die seit zwölf Jahren regierende Koalitionsregierung unter Leitung des Sozialdemokraten Fabian Picardo die Parlamentswahl gewonnen. Picardos Gibraltar Socialist Labour Party (GSLP) und die liberale Partei LPG eroberten zusammen neun der 17 Sitze, wie die zuständige Informationsbehörde des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens am Freitag mitteilte. Die konservative GSD kam bei der Wahl am Donnerstag auf acht Sitze. (dpa/jW)