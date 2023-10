Jugenddelegation in der Türkei in Abschiebehaft

Urfa. 15 Mitglieder einer in der Türkei festgenommenen Jugenddelegation aus Deutschland, Frankreich und Italien sind am Freitag in ein Abschiebezentrum westlich von Istanbul gebracht worden. Zu den Festnahmen sei es am Donnerstag in der osttürkischen Stadt Urfa anlässlich einer vom Provinzgouverneur verbotenen Pressekonferenz der Grünen Linkspartei (YSP) zu den jüngsten Angriffen der türkischen Armee auf Nordsyrien gekommen, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Freitag. Die vor allem aus Studenten bestehende Delegation hielt sich in der Türkei auf, um sich ein Bild von der Situation zu machen und als Gäste am YSP-Parteitag am Sonntag teilzunehmen. Die Festgenommenen seien von den Polizisten gefesselt und geschlagen worden. Die YSP-Abgeordnete Dilan Kunt Ayan berichtete laut ANF insbesondere von Misshandlungen von Frauen aus Deutschland. (jW)