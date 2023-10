imago Mit Messerstichen auf offener Straße getötet: Erinnerung an den Femizid an Zohra Gul in Berlin-Pankow

Jeden Tag erleiden Frauen Gewalt durch ihre (Ex-)Partner oder Familienangehörige. Jeden Tag versucht ein (Ex-)Partner oder Familienangehöriger eine Frau zu töten, statistisch gesehen gelingt es ihm an jedem dritten Tag: Eine Frau stirbt – umgebracht durch eine Person, der sie vertraut (hat). Auch Zohra Gul wurde Opfer ihres Exmannes. Er erstach sie am 29. April 2022 in Berlin-Pankow. Am Montag wurde er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Juristisch betrachtet sind die Einschätzungen immer noch extrem gemischt, wenn Frauen von einem (Ex-)Partner umgebracht werden. Nicht immer erkennen Gerichte die Niedertracht solcher Taten an und verurteilen wegen Mordes, sondern sehen in der Tat einen Totschlag oder eine Körperverletzung mit Todesfolge. Auch Punkte, die Gerichte als strafmildernd einschätzen, werden in der Berichterstattung über sogenannte Femizide immer wieder genannt. Aber in Deutschland ist es schwer, ein genaues Bild der Situation zu erhalten, weil die Datenerhebung erheblich zu wünschen übriglässt. Dafür reicht es auch nicht, dass das Bundeskriminalamt seit 2016 einen jährlichen Bericht zur kriminalstatischen Auswertung von Partnerschaftsgewalt herausgibt.

Femizide – also die Ermordung von Frauen durch ihre (Ex-)Partner oder aufgrund von misogynen, frauenfeindlichen Motiven –, werden in Deutschland nur sehr ungenau erhoben. Das liegt auch daran, dass es keine genaue juristische Definition davon gibt, wann ein Femizid vorliegt. Das ist aus verschiedenen Gründen ein Problem: Zum einen erschwert es die Prävention, wenn das Ausmaß dieser absoluten und schlimmsten Form der Partnerschaftsgewalt nicht erfasst und dadurch auch nicht sichtbar ist. Wenn untersucht werden soll, wie Männer davon abgehalten werden können, Täter zu werden, müssen unterschiedliche Variablen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Solange das nicht geschieht, werden individuelle Taten von verschiedenen Personen immer auch für die eigene Agenda genutzt. So werden Femizide beispielsweise immer noch häufig als Ehrenmorde umschrieben, wenn der Täter einen Migrationshintergrund hat, oder als »Beziehungsdrama«, wenn ein solcher nicht bekannt ist. Beides relativiert den Mord an einer Frau – aus dem einzigen Grund, weil sie eine Frau ist.

Aufgrund der lückenhaften Datengrundlage ist es schwer einzuschätzen, wie die Gesellschaft auf Femizide reagiert. Noch immer wird in entsprechenden Gerichtsverfahren eine vorangegangene Trennung von der Ermordeten partiell als strafmildernd angesehen, da sie den Mann in einen emotionalen Ausnahmezustand versetzt habe. Eine Aufarbeitung solch hanebüchener Begründungen muss systematisch passieren, damit die patriarchale Struktur dahinter angegriffen werden kann. Ebenso muss der Frage nachgegangen werden, ob Tätern mit Migrationshintergrund – so auch im eingangs zitierten Fall – Morde eher zugetraut werden als anderen, sie also aus rassistischen Gründen systematisch härter bestraft werden, während andere Täter wegen Totschlags verurteilt werden. Für beides gibt es anekdotische Evidenz, die durch genauere Untersuchungen von Polizei und Justiz untermauert werden sollte – vor allem, damit eine Präventionsstrategie entwickelt werden kann.

Wie eine derartige Form der Prävention aussehen kann, die die potentiellen Täter in den Mittelpunkt stellt und nicht nur Frauen erklärt, wie sie sich schützen sollen, kann man in Spanien beobachten. Dort sind Präventionskurse mittlerweile Teil der Lehrpläne, die Zahl der Femizide geht zurück. In 18 Staaten Südamerikas und der Karibik ist die Ermordung einer Frau aus misogynen Gründen zudem ein eigener Straftatbestand. Femizide sind in der Region ein noch größeres Problem als hierzulande und in einigen Ländern stehen sie auch außerhalb von Partnerschaftsgewalt auf der Tagesordnung. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Vorstoß nicht nur symbolische Kraft entfaltet, sondern die Rechtsprechung tatsächlich verändern kann – und damit langfristig zu einem besseren Schutz der Frauen führt.