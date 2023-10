Bundesbehörde verlässt X

Berlin. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes verlässt den Onlinedienst X. Die Plattform sei »für eine öffentliche Stelle kein tragbares Umfeld mehr«, erklärte die Beauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman, am Mittwoch. Sie begründete den Schritt damit, dass X »zu einem Desinformationsnetzwerk geworden ist«, in dem Eigentümer Elon Musk »antisemitische, rassistische und populistische Inhalte verbreitet«. Die Bundesregierung will hingegen zunächst an der Kommunikation über X fest(AFP/jW)