BRD: Zehntausende Soldaten für NATO-Strategie

Brüssel. Die BRD wird in Zukunft für die NATO 35.000 Soldaten in »sehr hoher Bereitschaft« halten. »Es geht darum, die regionalen Verteidigungspläne mit konkreten Kräften zu hinterlegen«, erklärte Kriegsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel. Neben Bodentruppen sollen zudem bis zu 200 Flugzeuge und Kriegsschiffe bereitgehalten werden. Die Truppen sollen ab 2025 vom NATO-Oberbefehlshaber in Europa angefordert werden können. Die Zusage erfolgt im Zuge der Planungen für ein neues Streitkräftemodell, das vorsieht, 300.000 Soldaten für mögliche NATO-Einsätze in hoher Bereitschaft zu halten. (dpa/jW)