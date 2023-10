Im Sport vor allem prekär Beschäftigte

Berlin. Die Mehrheit der im Sport tätigen Personen sind geringfügig Beschäftigte. Das ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, über die deren sportpolitischer Sprecher, André Hahn, am Dienstag informierte. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2022 in diesem Bereich (dazu gehören »Sport und Freizeitunterricht«, »Betrieb von Sportanlagen«, »Sportvereine«, »Fitnesszentren« sowie »Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports«) 123.458 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig. Hinzu kommen 182.914 geringfügig Beschäftigte, darunter 87.240 ausschließlich geringfügig Beschäftigte ohne weiteren Hauptberuf. Von den laut Minijobzentrale im Bereich »Erbringung von Dienstleistungen des Sports« 143.225 Minijobbern seien lediglich 14,33 Prozent rentenversicherungspflichtig, so Hahn. (jW)