Annette Riedl/dpa Marode Schulen liefern allerhand Argumente, sich vom öffentlichen Bildungswesen abzuwenden

Die Abrissarbeiten am staatlichen Bildungssystem machen sich immer stärker bezahlt – für kommerzielle Bildungsanbieter. Laut am Mittwoch vom Statistischen Bundesamt präsentierten Daten erleben privat betriebene Schulen und Hochschulen in Deutschland einen ungebremsten Boom. So besuchten im Schuljahr 2022/23 mehr als neun Prozent der knapp 8,7 Millionen Kinder und Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen eine Einrichtung der Sorte Waldorf, Montessori oder Volkswagen. Vor 20 Jahren hatte ihr Anteil bei sechs Prozent gelegen. Noch deutlich steiler verläuft der Aufstieg der Privatuniversitäten. Im Wintersemester 2001/02 waren an diesen 1,6 Prozent aller Studierenden eingeschrieben, zwei Dekaden später knapp zwölf Prozent.

Stinkende Schulklos

»Angesichts eines jahrzehntelangen Sparkurses im Bildungssystem sind diese Zahlen leider nicht verwunderlich«, kommentierte Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. »Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir in der Bildung ein Zweiklassensystem geschaffen haben«, bemerkte sie am Mittwoch gegenüber junge Welt. Mit »wir« sind die Verantwortlichen in Bund und Ländern gemeint, die dem Vormarsch der Privaten mit Spardiktaten, »schwarzer Null« und »Schuldenbremse« den Boden bereitet haben. »Mit dieser Situation können wir uns nicht abfinden«, befand Gohlke und verwies auf die Proteste des Bündnisses »Bildungswende jetzt«, bei denen am 23. September bundesweit immerhin 25.000 Menschen auf der Straße waren.

Bröckelnde Turnhallen, stinkende Schulklos und überfüllte Hörsäle liefern allerhand Argumente, sich vom öffentlichen Bildungswesen ab- und den »Alternativen« zuzuwenden, wo Kind seinen Namen tanzen darf oder wie bei den kirchlichen Trägern alles christlich gesittet zugeht. Das alles und das versprochene Mehr an individueller Betreuung kosten freilich extra. 2019 wurde für knapp 600.000 Kinder in der Lohn- und Einkommenssteuer Schulgeld geltend gemacht. Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker legten deren Eltern im Durchschnitt 2.030 Euro jährlich für einen Privatschulplatz hin. Für 30 Prozent dieser Kinder wurden 2.000 Euro und mehr im Jahr fällig, bei 60 Prozent waren es unter 1.500 Euro. Das teuerste Pflaster war damals der Rhein-Kreis Neuss, wo im Mittel 7.690 Euro pro Platz verlangt wurden, gefolgt von Düsseldorf (7.090 Euro) und dem Hochtaunuskreis (6.840 Euro).

Die BRD zählt derzeit 3.784 reformpädagogische, konfessionelle oder kommerzielle Schulen, rund 50 Prozent mehr als Anfang der 2000er Jahre. Im selben Zeitraum verringerte sich die Zahl der öffentlichen Schulen um 24 Prozent von 38.022 auf 28.882 im Schuljahr. Den größten Zulauf mit einem Anteil von 12,3 Prozent aller Schüler haben Privatschulen in Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen (11,5 Prozent) und Bayern (11,2 Prozent). Am Ende der Skala liegt Schleswig-Holstein mit 5,6 Prozent. Zwischen 4.000 und 12.000 Euro pro Jahr rufen private Hochschulen für einen Studienplatz auf. Viel mehr als im Schulbereich dominieren auf diesem Feld rein kommerzielle Anbieter, was auch ihre rasante Ausbreitung erklärt. Binnen 20 Jahren hat sich ihre Zahl von 49 auf 114 mehr als verdoppelt. Damit befindet sich heute bundesweit jede vierte Hochschule in privater Hand.

Schlechte Betreuung

»Das ist ein Alarmsignal«, meint Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Immer mehr Studierende entschieden sich für eine Privathochschule, »weil sie an einer staatlichen Hochschule wegen des Numerus clausus keine Zulassung erhalten oder sich eine bessere Betreuung und Praxisnähe erhoffen«, gab er am Mittwoch im jW-Gespräch zu bedenken. Dabei sind die Betreuungsrelationen an Privatunis laut Statistik im Schnitt sogar schlechter, »hinzu kommen teilweise horrende Studiengebühren, die sich nur Menschen aus betuchten Familien leisten können«, so Keller. Gefragt sei die Politik, die »Attraktivität der staatlichen Hochschulen zu verbessern, damit ihnen private Anbieter nicht das Wasser abgraben«. Nötig wären eine bessere personelle Ausstattung sowie »Dauerstellen für Daueraufgaben in der Lehre«.