Virginia Mayo/AP/dpa Warten auf die Bescherung im NATO-Hauptquartier (Mittwoch, Brüssel)

Vor Beginn der 16. Waffenstellerkonferenz im »Ramstein-Format« und des zweitägigen Treffens der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij erneut eine Aufstockung der Waffenlieferungen an sein Land verlangt. Es gehe »nicht nur um die Gegenoffensive«, erklärte Selenskij, der persönlich zu Gesprächen in Brüssel eingetroffen war. Man müsse sich ebenso auf russische Angriffe im Winter vorbereiten. Besonders wichtig seien Flugabwehrsysteme, um die ukrainische Energieinfrastruktur gegen Raketen abzuschirmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte, Putin wolle »den Winter als Waffe« nutzen.

Bereits am Dienstagabend hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ein zweites »Winterpaket« für die Ukraine angekündigt. Es sieht insbesondere die Lieferung eines ­PATRIOT-Flugabwehrsystems aus Bundeswehrbeständen und weiterer IRIS- T-­Systeme für die Flugabwehr mittlerer sowie kurzer Reichweite vor. Drei Systeme hatte Kiew schon zuvor erhalten, unmittelbar vom Hersteller Diehl Defence, der jetzt mit der Aussage wirbt, IRIS-T habe sich im Ukraine-Krieg sehr gut bewährt. Die Kosten für die Flugabwehrsysteme aus dem »Winterpaket« werden mit rund einer Milliarde Euro beziffert. Hinzu kommen drei weitere Flugabwehrpanzer »Gepard«, zehn Kampfpanzer »Leopard 1A5«, mehr als 30 Transport- und Sanitätsfahrzeuge sowie Munition.

Anlässlich der »Ramstein«-Waffenherstellerkonferenz kündigten auch weitere Staaten neue Lieferungen an. Ein 200 Millionen US-Dollar schweres Paket der USA soll unter anderem AIM-9-Flugabwehrraketen, aber auch Präzisionsmunition für Luftangriffe umfassen. Rumäniens Präsident Klaus Johannis sagte nicht näher präzisierte Lieferungen mit Schwerpunkt Flugabwehr zu. Großbritannien stellt Ausrüstung unter anderem zum Räumen von Minenfeldern im Wert von 100 Millionen Pfund bereit. Belgien wird – wie auch Dänemark und die Niederlande – F-16-Kampfjets liefern. Die ersten dänischen F-16 sollen, wie Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen in Brüssel bekanntgab, im März oder April 2024 in der Ukraine eintreffen.

Unklar ist bei alledem die langfristige Perspektive. Da die Bereitschaft, Milliardensummen für die Ukraine bereitszustellen, vor allem unter Republikanern schwindet, denken einige Senatoren zur Zeit darüber nach, im US-Kongress die Zustimmung zu einem pauschalen Unterstützungspaket im Wert von 50 bis 100 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr 2024 einzuholen. Umgekehrt plädieren Republikaner vorrangig vom ultrarechten Flügel der Partei dafür, der Ukraine bereits zugesagte Gelder umzuwidmen und an Israel zu zahlen. Setzten sie sich durch, säße Kiew in Kürze auf dem Trockenen.

An diesem Donnerstag wollen die NATO-Verteidigungsminister unter anderem den Stand der Aufrüstung bilanzieren, die im Juli auf dem Gipfel in Vilnius beschlossen wurde. Außerdem stehen die Einsätze im Kosovo und im Irak auf der Tagesordnung. Im Kosovo sieht sich das Bündnis aktuell genötigt, seine Truppen wieder aufzustocken.

Bereits am Mittwoch hatte sich ein hochrangiger Vertreter der indonesischen Regierung zu einem »NATO-Indonesien-Treffen« eingefunden, das am Rande des Verteidigungsministertreffens in Brüssel anberaumt worden war. Die NATO ist aktuell um eine gezielte Ausweitung ihrer »Partnerschaften« mit Ländern in Asien bemüht.