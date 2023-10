Immobilienkonzern aus China verpasst Zahlung

Hongkong. Der hochverschuldete Immobilienkonzern Country Garden aus China hat erneut ausstehende Zahlungen nicht geleistet. »Das Unternehmen hat eine fällige Zahlung über den Betrag von 470 Millionen Hongkong-Dollar (rund 56,8 Millionen Euro) im Rahmen seiner Verschuldung nicht gemacht«, erklärte ­Country Garden per Mitteilung am Dienstag. Auch weitere Zahlungen könnten wohl nicht erbracht werden. Die Aktien des größten privaten Immobilienentwicklers der Volksrepublik brachen daraufhin in Hongkong um knapp zehn Prozent ein. (dpa/jW)