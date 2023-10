US-Drehbuchautoren beenden Streik

Los Angeles. Die Hollywood-Autoren haben einen endgültigen Schlussstrich unter ihren fast fünf Monate langen Arbeitskampf gezogen. Mit einer Mehrheit von 99 Prozent nahmen die Drehbuchschreiber einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios an. Nach Mitteilung der Autorengewerkschaft Writers Guild of America (WGA) am Montag (Ortszeit) stimmten 8.435 Mitglieder in dem Ratifizierungsprozess für den neuen Vertrag, 90 waren dagegen. Der Vertrag enthält unter anderem Lohnerhöhungen, Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und höhere Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung. Laut Mitteilung der WGA ist der neue Deal bis Mai 2026 gültig. (dpa/jW)