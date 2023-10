Treffen von Arabischer Liga zu Palästina

Moskau. Die Außenminister der Arabischen Liga wollen an diesem Mittwoch zu Beratungen zusammenkommen. Die Sondersitzung auf palästinensischen Antrag werde unter dem Vorsitz Marokkos in Kairo abgehalten, meldete AFP. Es soll über »die politischen Handlungsmöglichkeiten von arabischer und internationaler Seite zur Beendigung der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen« beraten werden, wie der Vizechef der Liga, Hossam Saki, erklärte. Der russische Außenminister Sergej Lawrow war bereits am Montag mit Generalsekretär Ahmed Abu Al-Gheit in Moskau zusammengetroffen. Russland und die Arabische Liga »sollten zur Lösung der Probleme beitragen, vor allem zur Beendigung des Blutvergießens und des Leidens der Zivilbevölkerung«, sagte Lawrow. Er kritisierte den Westen für die Verurteilung des Angriffs auf Israel und die Aufforderung, »Terroristen zu vernichten«. Anstrengungen zur Umsetzung einer Zweistaatenlösung seien nicht unternommen worden. Diese sei der Schlüssel für den Frieden in der Region. (AFP/ jW)