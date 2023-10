Iran: Annäherung mit Sudan

Teheran. Der Iran will auch mit Sudan seine Beziehungen normalisieren. Teheran und Khartum hätten sich darauf verständigt, wieder Botschaften in den jeweils anderen Ländern zu eröffnen, meldete die dpa am Dienstag unter Berufung auf Irans Außenministerium. Der Sudan hatte 2015 seine Beziehungen zum Iran auf Eis gelegt, als das Land Saudi-Arabien seine Unterstützung im Jemen-Krieg zugesichert hatte. In diesem Jahr hat Iran bereits seine Beziehungen zu Saudi-Arabien normalisieren können. (dpa/jW)