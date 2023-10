Luftwaffe übt in Jordanien

Laage. Sechs »Eurofighter« sind am Dienstag vormittag vom Luftwaffenstützpunkt Laage (Landkreis Rostock) aus zu einer Militärübung nach Jordanien aufgebrochen. Sie sollen auf dem jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung »Desert Air« teilnehmen. Die Übung sei schon länger geplant und keine Reaktion auf den seit dem Wochenende laufenden israelisch-palästinensischen Krieg. Sie soll bis zum 24. Oktober dauern. Die Bundeswehr beteiligt sich erstmalig mit »Eurofightern« an der Übung. (dpa/jW)