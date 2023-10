Tschechien: Panne bei Fluchtversuch

Liberec. 41 Geflüchtete aus Syrien sind beim Versuch gescheitert, im Laderaum eines Kastenwagens durch Tschechien zu gelangen. Die Fahrt endete am Sonntag auf einer Landstraße kurz vor Liberec im Norden des Landes, als der Wagen mit einem Motorschaden zum Erliegen kam. Die Ursache sei wahrscheinlich Überlastung durch die große Personenzahl gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Andere Fahrer hätten die Behörden alarmiert. Die Syrer versuchten demnach zu fliehen, wurden aber mit Hilfe eines Polizeihubschraubers aufgespürt und aufgegriffen. Der Fahrer konnte entkommen. Seit Mitte voriger Woche kontrolliert die tschechische Polizei verschärft an der Grenze zur Slowakei. Deutschland führt, ergänzend zur intensiven Schleierfahndung, im gesamten Grenzgebiet zu Tschechien zusätzliche Kontrollen durch. Hinzu kommen gemeinsame Streifen auf dem Gebiet des Nachbarlandes. (dpa/jW)