Britische Anhörung zu Verbrechen in Afghanistan

London. Am Montag begann eine Anhörung in London, die Vorwürfen gegen Mitglieder der militärischen Spezialeinheit SAS (Special Air Service) nachgeht, vor zehn Jahren bei Einsätzen in Afghanistan insgesamt 54 Menschen »unter verdächtigen Umständen« exekutiert zu haben. Die Untersuchung war vom britischen Verteidigungsministerium angeordnet worden, nachdem die öffentlich-rechtliche BBC eine entsprechende Dokumentation ausgestrahlt hatte. Außerdem soll untersucht werden, ob Ermittlungen der Militärpolizei ordnungsgemäß durchgeführt wurden und ob ungesetzliche Tötungen vertuscht wurden. (Reuters/jW)