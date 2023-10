China: Xi Jinping empfängt US-Delegation

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping hat am Montag in Beijing eine Delegation von US-Senatoren um Mehrheitsführer Chuck Schumer empfangen. Xi sagte laut den Medien des Landes: »Die Beziehungen zwischen China und den USA sind die wichtigsten der Welt.« Für China sei immer klar gewesen, dass die gemeinsamen Interessen die Differenzen überwiegen. Schumer betonte, dass die USA sich nicht von China abkoppeln wollten. China müsse aber gleiche Wettbewerbsbedingungen für US-Firmen schaffen. Beim Asien-Pazifik-Gipfel im November in San Francisco könnten Xi und US-Präsident Joseph Biden zusammentreffen. (dpa/jW)