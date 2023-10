Syrischer Schriftsteller Khaled Khalifa gestorben

Johannes Stein/dpa Khaled Khalifa (1964–2023)

Hamburg. Der syrische Schriftsteller Khaled Khalifa ist tot. Er starb überraschend im Alter von 59 Jahren, wie die Sprecherin des Rowohlt-Verlags am Sonntag mitteilte. Khalifa ist einer der bekanntesten zeitgenössischen syrischen Autoren. Seine Romane, darunter »Der Tod ist ein mühseliges Geschäft«, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt war er zum zweiten Mal für den National Book Award nominiert.

In Syrien durften seine Bücher nicht erscheinen. Khalifa galt als wichtiger Regierungskritiker. Er setzte sich in seinen Werken mit der gesellschaftlichen und politischen Lage Syriens auseinander.

Khalifa lebte in Damaskus, ein Leben im Exil konnte er sich wohl nicht vorstellen. 1964 in Aleppo geboren, studierte er zunächst Jura. Er war Mitbegründer und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Alif und Mitglied des in den 80er Jahren gegründeten »Literarischen Forums« an der Universität Aleppo. (dpa/jW)