Wissenslücken bei »grünen« Geldanlagen

Frankfurt am Main. Im Dickicht angeblich »grüner« Geldanlagen sind viele Anleger in Deutschland einer am Samstag veröffentlichten Umfrage zufolge nach wie vor verloren. Gerade einmal knapp die Hälfte (49 Prozent) von 1.300 befragten Erwachsenen können einer Erhebung des Marktforschungsinstituts Kantar für den Bundesverband deutscher Banken (BdB) zufolge mit dem Begriff »nachhaltige Geldanlage« etwas anfangen. Vor allem Wissenslücken und fehlende Informationen hielten Anleger von »nachhaltigen« Geldanlagen ab, so BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff. (dpa/jW)