Ecuador: Polizeiführung wird umgebildet

Quito. Ecuadors Präsident Guillermo Lasso hat am Sonnabend (Ortszeit) eine »Neuorganisation« der Polizeiführung des Landes angekündigt, wie AFP am Sonntag berichtete. Anlass war der Tod von sieben Gefängnisinsassen Ende vergangener Woche, die beschuldigt wurden, zwei Monate zuvor den liberalen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio ermordet zu haben. Mehrere hohe Beamte wurden entlassen, zudem wurde Strafanzeige gegen den Leiter des Gefängnisses in Guayaquil gestellt, in dem sechs der Verdächtigen angeblich bei »Unruhen« ums Leben kamen. (AFP/jW)