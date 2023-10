Gabun: Parlament und Senat neu ernannt

Libreville. Knapp sechs Wochen nach dem Putsch in Gabun hat Militärchef Brice Oligui Nguema Parlament und Senat neu besetzt. Die Namen der 98 Mitglieder der neuen Nationalversammlung und der 70 ausgewählten Senatoren, die als Übergangsregierung fungieren sollen, wurden in der Nacht zum Sonntag im Fernsehen verlesen. Die Nationalversammlung setzt sich demnach aus Mitgliedern der Opposition sowie der Regierungspartei des am 30. August abgesetzten Präsidenten Ali Bongo Ondimba zusammen. Die Senatoren stammen aus Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Organisationen. (dpa/jW)