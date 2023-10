Verheerendes Erdbeben in Afghanistan

Kabul. Bei mehreren Erdstößen in Afghanistan sind laut Behördenangaben 13 Dörfer weitgehend zerstört worden. Helfer suchten unterdessen nach möglichen Überlebenden unter den Trümmern, wie ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes am Sonntag in Kabul sagte. Die Behörde bezifferte die Zahl der Toten auf 2.053. Mehr als 1.200 Menschen seien zudem bei den Beben verletzt worden. Am Samstag morgen hatten mindestens acht Erdstöße innerhalb kurzer Zeit die Grenzregion nahe dem Iran erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf Werte zwischen 4,6 und 6,3 auf der Richterskala. (dpa/jW)