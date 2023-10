Reallöhne in Japan sinken weiter

Tokio. Japans Reallöhne sind im August den 17. Monat in Folge gesunken. Wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte, sanken die Löhne im August inflationsbereinigt um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vormonat lag das Minus bei 2,7 Prozent. Die Ausgaben der privaten Haushalte sanken im August um 2,5 Prozent im Jahresvergleich und waren damit zum sechsten Mal in Folge rückläufig. (Reuters/jW)