»Taurus«-Lieferung wäre brandgefährlich

Sven Eckelkamp/IMAGO Grafische Darstellung eines »Taurus«-Marschflugkörpers

Zur Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern erklärte Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, am Freitag:

Die brandgefährlichen Forderungen, deutsche Marschflugkörper »Taurus« zu liefern, um die Brücke von Kertsch anzugreifen, sind in hohem Maße unverantwortlich und riskieren einen direkten Kriegseintritt Deutschlands. Eine Kriegseskalation durch die Bereitstellung von Mittelstreckenwaffen samt Bedienpersonal der Bundeswehr für mögliche Angriffe auf Ziele in Russland muss unbedingt verhindert werden. Es bleibt zu hoffen, dass Bundeskanzler Scholz statt auf das unerträgliche Kriegsgeheul aus der Union und den Reihen seiner Koalitionspartner weiterhin auf die Mehrheit der Bevölkerung hört, die Taurus-Lieferungen ablehnt.

Heribert Hirte, Vorstandsmitglied von Transparency Deutschland, kritisierte am Freitag die Entscheidung des NRW-Justizministers Benjamin Limbach zur Umstrukturierung der von der Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker geleiteten Hauptabteilung H:

Die Cum-ex-Geschäfte haben den deutschen Steuerzahler mindestens zehn Milliarden Euro gekostet. Grundsätzlich wirft das Verhalten des Justizministers Limbach im Rahmen der Cum-ex-Ermittlungen Fragen auf. Neben der Entscheidung, die Hälfte der Fälle an einen in Sachen Cum-ex unerfahrenen Staatsanwalt abzugeben, bleibt ebenfalls unklar, warum die Kölner Ermittlungsakten nicht frühzeitig an den Hamburger Untersuchungsausschuss durch das NRW Justizministerium weitergeleitet wurden. Wir können es uns als Gesellschaft schlichtweg nicht leisten, dass die Cum-ex-Ermittlungen versanden. Das würde das Vertrauen in unseren Rechtsstaat untergraben.