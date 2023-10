USA: Neuer Kandidat für Kongress

Washington. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump unterstützt den rechten republikanischen Abgeordneten James Jordan als Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses. Das teilte Trump in der Nacht zum Freitag auf seiner Plattform Truth Social mit. Der 59jährige frühere Ringer aus dem Bundesstaat Ohio gilt als Trump-Getreuer und will sich gegen ein neues Hilfspaket für die Ukraine stellen. Zuvor hatte sich der Expräsident bei der Wahl für den Vorsitz des Repräsentantenhauses selbst ins Spiel gebracht. Er sei von Vertretern der Partei gebeten worden, »für eine kurze Zeit« zu übernehmen, hatte der Sender Fox News Trump am Donnerstag zitiert. (dpa/jW)