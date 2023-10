Palästina: Siedler töten Jugendlichen

Ramallah. Im Westjordanland ist erneut ein Palästinenser getötet worden. Der 19jährige sei »in der Stadt Huwara durch den Schuss von Siedlern getroffen worden«, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag. Zuvor war am Donnerstag abend nach Angaben der israelischen Besatzungsarmee ein Palästinenser von Soldaten erschossen worden, nachdem er nahe Huwara auf ein Auto mit israelischen Zivilisten geschossen haben soll. (AFP/jW)