Spanien: Zahlreiche Geflüchtete auf Kanaren

El Hierro. Die Ankunft Hunderter Geflüchteter stellt die Kanarischen Inseln und vor allem die kleine Insel El Hierro vor Probleme. Allein in der Nacht zum Freitag seien 262 Asylsuchende gerettet worden, die vor den Küsten des zu Spanien gehörenden Archipels auf drei Booten unterwegs gewesen seien, teilten die Behörden mit. Am Freitag mittag seien Aktionen zur Bergung weiterer 200 Schiffbrüchiger in Gang gewesen. Damit erhöhte sich die Zahl der Menschen, die seit Dienstag irregulär auf El Hierro ankamen, auf mehr als 1.300. Die Insel selbst hat nur 12.000 Einwohner. (dpa/jW)