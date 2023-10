Schottland: Labour gewinnt Nachwahlen

London. Die britische Labour-Partei hat kurz vor ihrem Parteitag eine Nachwahl in Schottland haushoch gewonnen. Kandidat Michael Shanks bekam in der Nacht zu Freitag 58 Prozent der Stimmen und damit fast doppelt so viele wie die zweitplazierte Kandidatin der Schottischen Nationalpartei (SNP), Kathy Loudon. Labour-Chef Keir Starmer sprach von einer »klaren Botschaft«, dass die »Zeit des Wandels« gekommen sei. Die Nachwahl im Wahlbezirk Rutherglen und Hamilton West war nötig geworden, nachdem die SNP-Abgeordnete Margaret Ferrier wegen Verstößen gegen Coronavorschriften ihren Sitz verloren hatte. (AFP/jW)